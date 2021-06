Asesinan a otro integrante del MULT en Santiago Juxtlahuca

-Personal de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca acudió al lugar para realizar las primeras investigaciones



Redacción



Santiago Juxtlahuca, Oaxaca.-Atacado por varios individuos quienes le dispararon con arma de fuego, fue asesinado un hombre en el centro de Santiago Juxtlahuaca, esta persona era integrante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), por los impactos quedó tirado en la banqueta afuera de una tienda, sin embargo debido a la gravedad de las heridas murió en el lugar de los hechos.



De acuerdo a información preliminar, la persona agredida era originario de Yutazaní Copala, perteneciente a la zona triqui, aunque vivía en la comunidad de Rastrojo Copala, perteneciente al municipio de Santiago Juxtlahuca, el hombre fue identificado como Federico De Jesús G., el hecho ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana, sobre la calle Lázaro Cárdenas, entre las vías México y Benito Juárez.



Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona, al lugar llegó personal de la Vicefiscalía de la Mixteca para realizar las diligencias pertinentes, el integrante de la Dirección Política del MULT Eleazar Ortíz Ramírez, exigió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca que se esclarezcan los hechos y además que se dé con los responsables de dicho crimen.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario