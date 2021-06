Aparecen socavones en calles de Oaxaca, ayuntamiento solo acordona

-Hace algunos días se registró otro hundimiento, en las inmediaciones del parque del amor, ahí las autoridades solo acordonaron.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Las calles de la capital oaxaqueña registran la aparición de varios baches, hundimientos y socavones, sin que la autoridad municipal haga algo al respecto, ya que solo se dedican a colocar señalamientos, tal y como sucede en el boulevard Eduardo Mata, casi frente a la sucursal Chedrahui periférico.

En el lugar se acordonó un socavón, aunque se aprecian varios baches que los automovilistas y motociclistas tienen que estar esquivando, además muy pegado al camellón hay un bache que es inevitable que los conductores puedan evitar, sobre todo porque el flujo vehicular se encuentra congestionado.

Durante el tiempo que TVBUS estuvo en ese lugar, se pudo apreciar en la transmisión en vivo que se hizo en las redes sociales que varios autos caían en los baches, incluso una persona se acercó a ver el socavón que está acordonado, todo esto genera un congestionamiento vial considerable en la zona.

Cabe mencionar que desde hace varios días se registró otro hundimiento, también sobre el periférico en las inmediaciones del parque del amor, ahí las autoridades solo acordonaron y no han hecho nada para reparar esta situación, incluso cuando la sociedad civil se ha dedicado a tapar los baches, el gobierno de Oswaldo García Jarquín los retira y hasta los multa.



