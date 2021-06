Ante DIF Nacional logra Bety Montoya gestión enfocado para los que menos tienen en Valle Nacional

-Señaló que los adultos mayores siguen siendo los más vulnerables en el tema de salud y alimentario

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- La presenta del DIF en Valle Nacional Beatriz Acevedo Montoya señaló que continúa tocando puertas para obtener el apoyo que va enfocado en las personas que menos tienen en su municipio.

En su visita a la capital del país donde se reunió con la Titular del Sistema Nacional del DIF María del Rocío García Pérez, logró algunas gestiones como sillas de ruedas, muletas y bastones que son de las más exigidas en esta Instancia por personas de la tercera edad.

Así mismo explicó que en este sector existe una gran necesidad sobre todo en el tema alimentario, por lo que indicó que esta problemática fue planteada ante DIF Nacional, por lo que señaló que la respuesta fue contundente por parte de la Titular, lo que dejó satisfacción de que pronto habrá más respuestas para Valle Nacional.

Tambien reconoció la grave crisis que existe en el tema de salud ante la falta de medicamentos en el hospital y los centros de salud en las comunidades, por lo que adelantó que también buscará reunirse con los Secretarios de Estado, para buscar solucionar este problema que se ha ido agravando debido a la situación epidemiológica que existe en el país y en la cual ese municipio no es la excepción.

Mientras tanto informó que el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) ya tiene conocimiento del caso por lo que dotará de medicamentos básicos en algunas instancias para la atención de la población.

De esta manera Acevedo Montoya recalcó que sigue trabajando y tocando puertas buscando atender las necesidades del sector más vulnerables de su municipio a través de gestiones enfocado en un tema prioritario como es la salud.

