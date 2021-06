Suman 75 toneladas de llantas entregadas a cementeras para reciclaje: Ayuntamiento de Tuxtepec

-Administración de Noé Ramírez Chávez comprometido con la preservación del medio ambiente.

Tuxtepec, Oaxaca.- El Gobierno Municipal incrementó a 75 toneladas de llantas las entregadas en una semana a empresas cementeras para su renovación u obtención de materia prima para diversos usos; en esta coordinación de esfuerzos participaron la iniciativa privada, la Secretaría de Medio Ambiente, Energía y Desarrollo Sustentable de Oaxaca y se contó con todo el apoyo del Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez.

La Dirección del Medio Ambiente tuvo a cargo la entrega de neumáticos deteriorados colectados por el Gobierno Municipal para evitar que terminen contaminando el suelo o afluentes; el proceso inició el pasado 10 de junio con un primer traslado de 15 toneladas de llantas a una empresa de Tepeaca, Puebla y la semana pasada cerró los días jueves y viernes con la entrega de dos viajes de 30 toneladas cada uno para la empresa Cruz Azul en Lagunas Oaxaca a través de las Secretaría de Medio Ambiente, Energía y Desarrollo Sustentable de Oaxaca.

“En los últimos 8 días, hemos mandado en total 75 toneladas de llantas para que tengan un destino final con un tratamiento adecuado” indicó Gloria Denise Baqueiro Méndez, quien resaltó la importancia de que los neumáticos de desecho y pedacería sean bien manejados ya que estos clasifican como residuos de manejo especial y su manejo erróneo afecta a la conservación del medio ambiente pero también generan criaderos de vectores que provocan enfermedades como el dengue o Chikungunya de acuerdo la Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT.

Agregó que éste logro es reflejo de que el Presidente Noé Ramírez Chávez está comprometido con la preservación del entorno en que vivimos y para ello promueve y gestiona acciones que coadyuven en el mejoramiento y el equilibrio ecológico en el municipio e involucren a la sociedad en procesos de limpieza, pero además es la muestra de que la unión de esfuerzos con la iniciativa privada y la dependencia estatal es benéfica para todos.

La funcionaria llamó a quienes tienen llantas en los patios de sus casas así como a propietarios de vulcanizadoras a no tirar llantas en la vía pública, arroyos o basureros clandestinos, tampoco quemarlas; los invitó para que acudan a la Dirección de Medio Ambiente para que se les proporcione un vale y puedan llevarlas al centro de acopio que se encuentra en las instalaciones de la Expo Feria.

Gloria Denise Vaqueiro Méndez recordó que “no es una simple llanta sino un resido de manejo especial que puede ser dañino si se quema o se dispone de manera errónea; cooperemos todos para tener un entorno más saludable, porque apostarle a un ecosistema sano es apostarle a la salud de todos los seres vivos”.

