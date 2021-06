Regresa Pepe Villamil a regiduría de servicios básicos en Tuxtepec

-Había solicitado una licencia para buscar la Diputación local

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – En sus redes sociales el Regidor de Servicios Básicos del gobierno de Tuxtepec, José Humberto Villamil Azamar dio a conocer que se reincorpora, luego de que por casi 2 meses estuviera fuera.

En el mensaje señaló que recibió de las manos de su suplente Saul Alatorre, el acta de entrega-recepción, además de que agradeció al Edil Noé Ramírez Chávez y a sus compañeros consejales por su apoyo.

Recordemos que el Regidor solicitó licencia para participar en el proceso electoral, en busca de la Diputación local por el Distrito 02, sin embargo los números no le favorecieron.

Durante su ausencia, Saúl Alatorre estuvo en la regiduría

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario