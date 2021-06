Hoteleros esperan repunte con festival “Mi Oaxaca Evento”; es del 20% la ocupación actual

-Se mantendrán medidas de salud en los hoteles para evitar propagación de contagios de Covid19, protegiendo la salud de los visitantes y trabajadores.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Luego de más de un año de crisis económica, el sector hotelero estableció altas expectativas de ocupación ante el evento cultural-económico-social “Mi Oaxaca Evento”, al que asistirán delegaciones

de las diferentes regiones del estado que participan en la Guelaguetza, con el fin de reactivar al comercio en la región.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, en Tuxtepec, Rodolfo Cruz Arroniz, indicó que que esperan una gran afluencia de visitantes foráneos, por lo que la ocupación podría aumentar hasta en un 40 por ciento, siendo un aliciente para el sector.

Aseguró que los precios se mantendrán ante el evento a realizarse el 10 y 11 de julio, evitando abusos al consumidor, pues se trata de y mantener precios accesibles y promociones para que Tuxtepec sea visto como un destino confiable.

Cruz Arroniz apuntó que la ocupación hotelera actual se encuentra a un 20 por ciento de su capacidad debido a la crisis económica, que dejo la pandemia de coronavirus, la cual aún no termina.

La capacidad hotelera en el municipio de Tuxtepec es de mil 200 habitaciones, las cuales se encuentras desde 200 pesos, las más económicas, hasta las que cuentan con todos los servicios a costos de 900 a mil pesos, lo que garantiza una estancia agradable y amigable con la economía, además de cumplir con todos los protocolos sanitarios vigentes.

Agregó que la sanitización de hoteles y moteles es permanente además de cumplir con las medidas sanitarias como es el uso de cubrebocas, gel sanitizante y la sana distancia.

