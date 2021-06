Habitantes de Minas Llano Verde piden a INPI liberación de recursos

-Denunciaron que pretenden aplicar el recurso para la pavimentación del camino a la cabecera municipal en otra comunidad

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de habitantes de la comunidad de Minas de Llano Verde se manifiestan en las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para exigir la liberación de los recursos para la construcción de su camino, el cual señalan se pretende cambiar para beneficiar a otra población, es por ello que decidieron movilizarse.

El presupuesto que les asignaron para la obra de pavimentación a la cabecera municipal es de 72 millones de pesos para pavimentar un tramo de 14.5 kilómetros, asimismo indicaron que ese recurso lo quieren aplicar en otro lugar y con un tramo mayor, ya que señalan dicho tramo es de 17 kilómetros.

Los manifestantes llevaban cartulinas y pancartas en dónde acusaban al INPI de “solapar” al Presidente Municipal Eli Martínez López de hacer obras con recursos públicos para beneficio propio, y es que denunciaron el edil de haber incurrido en abuso de autoridad para desviar la construcción de un camino rural del programa federal de pavimentación de caminos a las cabeceras municipales para que éste beneficie la zona donde vive.

Cabe mencionar que Minas de Llano Verde pertenece al municipio de San Jeronimo Sosola, semanas atrás denunciaron que el edil desvió la pavimentación del camino para beneficiar la zona dónde vive, es por ello que advirtieron que en caso de que las autoridades del INPI no atienda y dé solución a sus demanda,continuarán con sus protestas.

