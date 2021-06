Ecología minimizó plaga en Nacaxtle del parque Juárez de Tuxtepec, detectada años atrás

-Desde hace más de año y medio se advirtió del problema y en un estudio recomendaba poda sanitaria, indicó la directora de Ecología.

-Además no aseguró sobre las acciones a efectuar en lo que queda de la administración actual para salvar al ejemplar.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La enfermedad que ataca al árbol de Nacaxtle o Huacanaxtle ubicado en el parque Juárez de Tuxtepec, fue detectada desde hace más de año y medio por medio de al menos dos distintos dictámenes, pero en ninguno se advirtió de la gravedad, aunque sí se recomendó una poda que no se realizó.

La directora de Ecología de Tuxtepec Gloria Baqueiro, indicó que hace aproximadamente año y medio la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del gobierno de Oaxaca, realizó un dictamen en el árbol, pero no indicaba riesgos, solo una poda sanitaria.

Además, hace dos años también la asociación civil “Pantera” de Tuxtepec demandó un estudió al detectar esta plaga hace unos dos o tres años, por lo que la directora reconoció que no era un tema nuevo.

La semana pasada, dijo, se actualizó el dictamen anterior y se realizó uno nuevo a cargo de un biólogo exterior, Felipe González, quien en una entrevista reconoció la gravedad del asunto, y que dicha plaga podía provocar la muerte del ejemplar.

Sin embargo, Gloria Baqueiro, expresó que la plaga conocida como “mata palos” es una muerte regresiva y no es una muerte inminente, incluso agregó que son problemas normales y no es malo.

Ante el estado de salud, dijo, es recomendable una poda sanitaria y de un “descompactamiento” de suelo, además de brindarle una capa de nutrientes para que el árbol se recupere.

Pero la funcionaria no indicó cuándo se podría llevar a cabo esta acción, ni quienes intervendrían en el árbol pues se debe recurrir a especialistas para intervenir el ejemplar de al menos uno 70 años de acuerdo a los estudios.

