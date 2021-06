Durante pandemia, adultos de más 50 años, los que más tomaron cursos en el ICAPET

-Tenían el temor de que no se interesarían por ser en línea, pero sí van a lograr la meta



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- El Director del ICAPET 087 en la región Carlos Alberto Vera Vargas, señaló que durante la pandemia quienes más tomaron los cursos que imparten en este instituto fueron los adultos de más 50 años, a pesar de que todos los cursos fueron en línea.



Señaló que en un principio debido a la pandemia había el temor de no cumplir con la meta debido a que se pensaba que no llamarían la atención por que serían cursos en línea, sin embargo cada lunes están iniciando cursos en colonias y comunidades.



Dijo que venían un panorama difícil, ya que no es la misma demanda de cursos presenciales a virtuales, pero siguen promocionándolos con la finalidad de cumplir con el número marcado “si estoy sorprendido de la respuesta”, agregó que son los adultos de 50 años o más los que están tomando loa curos, a pesar que en ocasiones nunca había estado en contacto con la tecnología.



Hasta el momento, se llevan ya 129 cursos ejercidos y esperan que en unos días más terminen un curso más y con esto se logre llegar a la meta que son 130, y así posteriormente van a iniciar los cursos del próximo semestre, los cuales esperan concluir los 125 más que tienen programados.



Así como los cursos son virtuales, las clausuras también son virtuales, ya que es una forma de cuidar la salir de las personas, pero están a la espera de que la Secretaría de Salud y autoridades del ICAPET les den luz verde para que los cursos sean virtuales.

FOTO: Ilustrativa

