Diputado Gustavo Díaz Sánchez molesto por elección de Presidenta de Comisión Estatal de Búsqueda

-Precisó que ese recurso se hubiera destinado para la creación de una nueva fiscalía, exclusiva para la búsqueda de personas desaparecidas.

Mario Romero/Graziano Gómez

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- El Diputado Local Gustavo Díaz Sánchez, manifestó estar molesto por la elección del Congreso del Estado de nombrar a Edilberta Cruz Regino como Presidenta de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Oaxaca, indicó que si los colectivos han realizado este tipo de labores, por qué no les han dado recursos.

Otra molestia dijo el legislador, es que los colectivos no fueron integrados, señaló que no se puede improvisar con alguien que no conoce las regiones del estado, además mencionó que si la hoy Presidenta de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas dice que el recurso de 18 millones de pesos no es suficiente, es una señal de que no tiene vocación de servicio.

Díaz Sánchez precisó que ese recurso se hubiera destinado para la creación de una nueva fiscalía exclusiva para la búsqueda de personas desaparecidas o reforzar la propia Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), ya sea por medio de la capacitación de los agentes, crear estrategias de proximidad, en prevención del delito, en lugar de buscar muertos después de que los desaparecen.

El Diputado priísta arremetió en contra de los integrantes de la actual legislatura, por haber tomado este tipo de decisiones, como ejemplo dijo que Edilberta Cruz Regino no tuvo la facilidad de palabra para dar un saludo al pleno del Congreso y al pueblo de Oaxaca, sentenció que es bueno que muchos ya se van y que espera que no vuelvan nunca más a ser legisladores.

Dijo que es posible que ese dinero se utilice en otras cosas y no en la búsqueda de personas desaparecidas, finalmente precisó que espera estar equivocado en esta apreciación, ya que afirmó que esos 18 millones de pesos no llegarán a los colectivos.

Cabe mencionar que la Presidenta de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Oaxaca, se ha desempeñado en varios cargos periciales, todos ellos en el estado de Morelos, situación que también provocó la molestia de Gustavo Díaz Sánchez.

