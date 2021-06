Detecta PC Tuxtepec 6 áreas de riesgo de inundación

-El Atlas de riesgo para este municipio es del 2011, por lo que urge actualizarlo para mayor seguridad de la Población.

Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- El Jefe de la Unidad de Protección Civil en Tuxtepec Giovani Aquino Colón dio a conocer que en el municipio tienen detectadas 6 áreas de riesgo, y que podrían inundarse en caso de que se presenten lluvias próximamente.



Estas zonas, dijo, son los asentamientos que están a la orilla del río Papaloapan y algunas son la colonia Tuxtepec y la colonia Playa de Mono, pero también hay otras zonas de riesgo como las colonias que están a un lado del arroyo San Jacinto, sin embargo aclaró que por el dragado este afluente, no han tenido afectaciones, solo encharcamientos menores.



En caso de que se presenten inundaciones por casos por las lluvias, ya se tiene contemplados 2 albergues, pero están coordinándose con el DIF de Tuxtepec para que se habiliten más, en caso de que sea necesario.



En cuanto al atlas municipal de riesgo, señaló que existe uno que es del año 2011 y necesitan actualizarlo para poder tener una idea de donde tienen que trabajar de manera inmediata y evitar desastres, para actualizarlo agregó, que como PC deben de seguir realizando recorridos por todas las zonas y así reportar cuales son los puntos de riesgo o cuantos ya no existen.



Así mismo pidió a la población atender los llamados de PC en caso de algún desastre.

