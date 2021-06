Congreso de Oaxaca nombra a Edilberta Cruz Regino como Presidenta de la Comisión Estatal de Búsqueda

-Se le asignó un recurso de 18 millones de pesos para las labores de búsqueda



Mario Romero



San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- El pleno del Congreso del Estado de Oaxaca aprobó con 36 votos a favor nombrar a Edilberta Cruz Regino como Presidenta de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Oaxaca, quien es especialista en ciencia y antropología forense, además cuenta con maestría en criminalística.



Con este nombramiento se instala formalmente la Comisión Estatal de Búsqueda, por medio de la cual podrán realizarse actividades y protocolos de búsqueda, dando certeza a quienes siguen sin encontrar a sus seres queridos en en estado de Oaxaca, la comisión tendrá financiamiento del Fondo Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de recurso propio del Estado, por el momento el monto que se asignó fue de 18 millones de pesos provenientes del Gobierno Federal.



En entrevista luego de su nombramiento, Cruz Regino comentó que el caso de Claudia Uruchurtu será una de las prioridades, señaló que buscará acercamiento con el Fiscal Arturo Peimbert Calvo para coordinar los trabajos de búsqueda, también dijo que el recurso de 18 millones de pesos que le asignaron a la comisión no serán suficientes, ya que tendrá que empezar de “cero”.



Agregó que otra acción en la que se enfocará es generar estadísticas reales de los casos de personas desaparecidas, para empezar a trabajar en el tema, incluso dijo que buscará acercamiento con familiares de personas desaparecidas en toda la entidad.



Cabe recordar que la Ley en materia de búsqueda de personas se aprobó en noviembre de 2019 a iniciativa de la Diputada Karina Espino, sin embargo fue hasta el mes de mayo de este año cuando el Gobernador Alejandro Murat envió la terna, quienes comparecieron el pasado 17 de junio ante la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia del Congreso.



En los próximos días se conformará en Consejo Ciudadano, para poder determinar los protocolos y actividades de búsqueda en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y demás dependencias relacionadas.



Edilberta Cruz Regino cuenta con un título de cirujano dentista por la UABJO, tiene un diplomado en odontología legal y su práctica forense, cuenta con una maestría en criminalística, se ha desempeñado como perito oficial en odontología forense en la fosa del panteón de la colonia Pedro Amaro de Jojutla, Morelos y como perito en odontología forense en la Fiscalía General del Estado de Morelos.

