Confirma Fiscal de Oaxaca que Claudia Uruchurtu fue asesinada, estamos buscando el cuerpo, informó

-Peimbert Calvo dijo que sobre esta información ya tenían conocimiento los familiares de la víctima



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- El Fiscal General del Estado de Oaxaca Arturo Peimbert Calvo, confirmó que la activista México-británica Claudia Uruchurtu fue asesinada y que están en la labores de búsqueda del cuerpo, esto dijo Peimbert Calvo, se logró determinar en las investigaciones que se están realizando en torno al caso.



Agregó que sobre esta información los familiares de la víctima ya tenían conocimiento, por lo que desde el lunes 21 de junio se intensificaron las labores de búsqueda para dar con el cuerpo de Claudia, sin embargo Peimbert Calvo no dio a conocer quién o quiénes son los responsables de este crimen.



Cabe hacer mención que el pasado 7 de mayo la Fiscalía informó la detención de tres personas que presuntamente están relacionados con este caso, entre ellas la ex Presidenta Municipal de Asunción Nochixtlán Lizbeth V. H., quien desde un principio fue señalada por los familiares de ser quien dio la orden de “levantar” a Claudia Uruchurtu el pasado 26 de marzo.



Fue el pasado 11 de mayo, cuatro días después de estas detenciones, que el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia matutina que un testigo protegido en el caso informó que Claudia Uruchurtu había sido asesinada por órdenes de la ex edil de Asunción Nochixtlán.

