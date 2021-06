Reanudan labores de búsqueda de Claudia Uruchurtu

-Esto luego de que se manejó la versión de que se encontró un zapato al parecer, propiedad de la activista méxico-británica.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de que se encontró un zapato presuntamente de Claudia Uruchurtu, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), informó que este lunes se inició con una nueva etapa de operativos de búsqueda de la activista mexico-británica, quien desapareció el 26 de marzo de este año en el municipio de Asunción Nochixtlán.

En un comunicado emitido por la Fiscalía, se da a conocer que esa nueva etapa de búsqueda se llevará a cabo del 21 al 23 de junio en un área más extensa que abarca el distrito de Nochixtlán en la región mixteca, pues se sigue con las investigaciones comprendidas en las carpetas 10367/FMIX/NOCHIXTLAN/2021 y 10368/FEDH/FDPE/2021.

Las corporaciones que participan en esta nueva campaña de búsqueda son la Unidad Especializada de Desaparición Forzada, en colaboración con la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Cabe recordar que el pasado 7 de mayo la Fiscalía dio a conocer la detención de la ex edil de Asunción Nochixtlán Lizbeth V.H., quien es presunta responsable del delito de desaparición forzada, junto a la ex presidenta municipal, se detuvieron a dos personas más, quienes están sujetas a proceso.

