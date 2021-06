Presenta la SMO el programa “Educando por la Igualdad desde la Niñez” y sus herramientas lúdicas

-Se busca promover el derecho de las mujeres a una educación democrática, libre de estereotipos y sin discriminación.

Santa Lucía del Camino, Oax. 21 de junio de 2021.- En el marco del Día Internacional por la Educación no Sexista que se conmemora cada 21 de junio, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO) en Coordinación con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), dio a conocer el programa “Educando por la Igualdad desde la Niñez”, el cual incluye herramientas lúdicas.

Además, tiene como objetivo promover el derecho de las mujeres a una educación democrática y libre de estereotipos que no refuercen la discriminación femenina como la existente en el mundo laboral, de la familia y en los espacios públicos de poder.

En este contexto, la titular de la SMO, Ana Vásquez Colmenares Guzmán afirmó que la educación libera mentes, conciencias y genera oportunidades de desarrollo para las personas, por ello es importante que no contenga sesgos raciales, étnicos, de género entre otros.

Agregó que México y otros países siguen luchando porque la política educativa incluya en todas sus modalidades, la perspectiva de género, de interculturalidad y de infancias en todos sus contenidos.

Asimismo, la funcionaria se pronunció por reescribir la historia para que niñas y niños conozcan que detrás de cada etapa de la humanidad y de muchos descubrimientos científicos, la presencia de la mujer fue ocultada, prohibida y hasta castigada por un sistema androcéntrico patriarcal. En este sentido externó que “tenemos que impulsar acciones como estas que promuevan la igualdad desde temprana edad”.

En el evento que contó con titulares de diversas Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) y personal de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres, se dio a conocer el “Memorama para la Igualdad” que busca hacer visible la participación de las mujeres en todas las profesiones, oficios y cargos de toma de decisión, así como el Cine Móvil “Nosotras ponemos el cine y tú pones las palomitas”, cuyo propósito es generar conciencia sobre la importancia de prevenir la violencia, identificar la ruta de atención y promover la cultura de la paz.

Asimismo, se proyectaron los video cuentos “Lola y Lalo” y “Valentina, la princesa que no quería ser princesa” a fin de fomentar la igualdad de género como eje fundamental en la convivencia escolar, además de promover la importancia de la coeducación. Todos estos son materiales disponibles de manera virtual y presencial, tanto para docentes como para la ciudadanía y la niñez.

Por su parte, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, Rosario Villalobos Rueda dijo a titulare de IMM que con ellas, “estamos creando una nueva sociedad, estamos construyendo un piso parejo para las niñas y para que cada vez seamos más mujeres en la toma de decisiones, con el propósito de eliminar el patriarcado, el androcentrismo y el sexismo” acotó.

Con la representación del titular del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, la responsable estatal de Consejos Técnicos del IEEPO, Claudia Cantú dijo que el Día por la Educación no Sexista debería conmemorarse todos los días y reconoció que niñas y niños al conocer estos temas los llevan a sus casas, con sus familias y nos ayudan a madres, padres y profesores/as, a reflexionar sobre lo que perdemos como sociedad cada día. “Por ejemplo, los hombres se privan de disfrutar su sensibilidad y convivencia” dijo.

Estuvieron presentes en el evento, la Directora para la Mejora Escolar del IEEPO, Belén Morales Bautista y el Director General del Sistema DIF, Christian Holm Rodríguez, quien reconoció el esfuerzo de la SMO para trabajar en los municipios con las 510 Instancias Municipales de las Mujeres, ante la prevalencia de una cultura machista en las comunidades.



