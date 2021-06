Oaxaca perderá 423 millones de pesos por cancelación de Guelaguetza

-Sin embargo el Secretario de Turismo informó que se espera una derrama de mil 500 millones de pesos durante las vacaciones de verano

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El estado de Oaxaca dejará de recibir más de 420 millones de pesos por la cancelación por segundo año consecutivo de las fiestas de la Guelaguetza, así lo manifestó el Secretario de Turismo Juan Carlos Rivera Castellanos, confirmando así lo dicho por el Gobernador Alejandro Murat en días pasados de que no se realizaría la máxima fiesta de los oaxaqueños.

Sin embargo precisó que por el período delas vacaciones de verano, se tiene proyectado que el estado de Oaxaca perciba alrededor de mil 500 millones de pesos por la llegada de turistas nacionales y extranjeros, quienes visitan destinos de playa como Huatulco y Puerto Escondido, así como la capital oaxaqueña y algunos municipios de la región de los valles centrales.

Al igual que el año pasado, se transmitirán de manera virtual funciones pasadas de la Guelaguetza, con el objetivo de que la población pueda apreciar la riqueza cultural de las ocho regiones de la entidad, estas declaraciones las hizo al participar en el Simulacro Nacional 2021 en las oficinas de la Secretaría de Turismo frente al paseo Juárez el llano.

Finalmente Rivera Castellanos indicó que la decisión de suspender la Guelaguetza por segundo año consecutivo, se debe a que la pandemia continúa y que muchas personas no han sido vacunadas.

