Lleva 75% de avance obra del Mercado Flores Magón en Tuxtepec

-Esperan concluir los trabajos en un mes aproximadamente



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- En un recorrido que realizó el cabildo de Tuxtepec, por la obra del Mercado Ricardo Flores Magón, se dio a conocer que se lleva una avance del 75% y se espera que en un mes concluyan los trabajos.



El Director de Obras Públicas Alfonso Clara Ortela señaló que los trabajos iniciaron en el mes de abril y van en tiempo forma, por lo que esperan que en un mes aproximadamente concluyan, ya que solo falta reponer el concreto y hacer las rejillas para el drenaje pluvial.



En esta obra se rehabilitó el drenaje sanitario, así como el pluvial que se sustituyó por una tubería de mayor diámetro, además de que se rehabilitó la línea de agua invirtiendo más de 4 millones de pesos, obra del presupuesto participativo.



Agregó que las tuberías ya están funcionando y prueba de esto es que en las pasadas lluvias, los comerciantes de la zona no sufrieron de inundaciones, como en otros años cuando el agua subía más de medio metro de altura provocando graves afectaciones en los locales y que los comerciantes tuvieran pérdidas económicas al afectarse parte de su mercancía.



Debido a que los trabajos iniciaron en el mes de abril, algunos comerciantes solicitaron realizar los trabajos lo más rápido posible, ya que al no haber paso tenían pocos ingresos.

