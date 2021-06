Entregaremos finanzas sanas a la nueva administración Municipal: Noé Ramírez Chávez

-El desarrollo de Tuxtepec no se puede detener

Tuxtepec, Oaxaca.- “Entregaremos finanzas sanas a la nueva Administración Municipal y la entrega-recepción del Gobierno de Tuxtepec se hará en tiempo y forma de acuerdo a los tiempos”, afirmó el Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez; dijo que el crecimiento de Tuxtepec no se pude detener y que seguirá trabajando en la construcción de obras, entrega de apoyos y dando continuidad a los programas municipales que implementó en beneficio de las familias tuxtepecanas, las colonias y comunidades.

“No podemos frenar a Tuxtepec, debe seguir en movimiento, seguir creciendo tal y como se ha venido haciendo durante los últimos meses, hoy le digo a mi pueblo que como Gobierno y como Presidente Municipal vamos a seguir trabajando de la mano con el pueblo para que nuestro municipio siga en constante desarrollo; vamos a seguir trabajando por Tuxtepec”, aseveró el munícipe.

Comentó que se acaba de aprobar el segundo paquete de obras que beneficiarán a colonias y comunidades, están preparando la entrega de mil estufas ecológicas.

Al hacer referencia a la pasada contienda electoral, Noé Ramírez Chávez señaló que Tuxtepec vive en democracia y que el pueblo tendrá el gobierno que eligió, estarán bien representados en los próximos tres años. Dijo que platicó con el Alcalde Electo al que le informó que la entrega-recepción se hará en forma de acuerdo a como lo marquen los tiempos y entregará buenas cuentas para que el próximo año al iniciar la nueva administración no tengan ningún problema con el manejo de los recursos”.

“Durante muchos años Tuxtepec estuvo en el rezago; en los últimos meses comenzó su crecimiento y espero que el nuevo presidente municipal continúe en este camino de progreso y desarrollo”, asentó el Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez.

Estas declaraciones las hizo este lunes en el homenaje a los Símbolos Patrios en la explanada del parque “Benito Juárez”, acto en el que estuvo acompañado de Concejales, Directores, Jefes de Área, elementos de la Policía Preventiva Municipal así como de empleados de confianza del Ayuntamiento.

