En el marco del día del repartidor, trabajadores piden mejores condiciones

-Denunciaron que no cuentan con días de descanso, pago de vacaciones, seguro contra accidentes y otros beneficios



José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- El en marco de la conmemoración del día nacional del repartidor que se celebra el 20 de junio y que además es de reciente creación , quienes se dedican a la entrega de comida rápida en la capital oaxaqueña, realizaron una rodada para pedir mejores condiciones laborales y de seguridad.

Los repartidores de aplicaciones móviles como DiDi, Uber y Rappi, iniciaron su recorrido sobre calzada de la República, de ahí siguieron por el boulevard Eduardo Vasconcelos, pasaron por el crucero de cinco señores y el recorrido lo terminaron en el Gimnasio de Ciudad Universitaria, en dónde dieron a conocer las condiciones en las que trabajan, por ello piden a la parte patronal que les otorguen seguros en caso de accidentes, robos, maternidad y muertes durante el desempeño de sus labores.

También piden que les den un día de descanso a la semana, tal y como lo establece la ley federal del trabajo, además piden que se les pague de manera puntual sus remuneraciones, que les den licencias por enfermedad y vacaciones, ya que carecen de estas prestaciones, asimismo piden que haya mayor seguridad para ello, ya que varios repartidores han sido víctimas de asaltos.

Finalmente dieron a conocer que van a realizar un torneo deportivo en el que competirán los trabajadores de las distintas plataformas de reparto de comida rápida que ofrecen sus servicios a través de internet.

