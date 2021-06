Conviértete en un personaje de Pixar… ¡te decimos cómo!

Una nueva función está enloqueciendo a todos los usuarios de la famosa aplicación de mensajería instantánea. Se trata de una nueva App para WhatsApp que permite convertir tu foto de perfil en un dibujo animado.

La app se llama Editor Voilà AI Artist, y genera una versión en dibujo animado de tu retrato favorito para poder presumirlo en WhatsApp.

El editor es muy sencillo de usar, solo sigue los siguientes pasos y disfruta de tu foto animada:

Descarga la aplicación Editor Voilà AI Artist en Android o iOS

Elige el filtro que más te guste (3D Cartoon, 2D Cartoon, Caricature o Renaissance), dando click a la flecha narancha del lado derecho.

Elige la opción para tomarte una foto o elie una de tu carrete

Ajusta el ángulo que más te guste. Haz click en Use

Selecciona el resultado que más te haya agradado

Debajo de la cuadrícula, presiona la flecha para mandarla a Whatsapp la red social que más te guste.

Selecciona los contactos con quien quieras compartirlo

Además de poder lucir como un dibujo animado, también puedes elegir entre lucir como un sketch o una pintura renacentista.

¿Qué esperas? Pruébalo ya!





Con información de Ya!FM

