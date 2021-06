Congreso de Oaxaca participa en Primer Simulacro Sísmico Nacional

San Raymundo Jalpan, Oax. 21 de junio de 2021.- El presidente de la Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado, diputado Saúl Díaz Bautista, reportó “saldo blanco” al término del simulacro de evacuación por alerta sísmica efectuado en la Cámara de las y los Diputados.

Durante el ejercicio ciudadano, realizado en punto de las 11:30 horas, como parte del Primer Simulacro Nacional 2021, dirigido por la Comisión Nacional de Protección Civil, participaron 184 personas, entre empleados, legisladores, visitantes y una persona discapacitada.

Díaz Bautista precisó que Oaxaca es la entidad con más movimientos telúricos a nivel nacional, por lo que realizar estas actividades reducen el riesgo de alguna pérdida humana. El congresista oaxaqueño hizo un llamado a replicar este ejercicio en casa y en todo espacio laboral para reforzar la cultura de la prevención.

Remarcó que, a pesar del escaso personal presente en la Cámara de Diputados, se contó con brigadas suficientes para evacuar y reunir en los puntos de seguridad a todos los que participaron en este ejercicio, incluida una persona en silla de ruedas.

El diputado Fredie Delfín Avendaño, presidente de la Junta de Coordinación Política, sostuvo que desde el Congreso Local se suman esfuerzos con la Comisión Nacional de Protección Civil para contribuir a resguardar la integridad física de todas las personas.

Ambos legisladores aseguraron que desde el Congreso del Estado se están promoviendo leyes eficaces para la prevención de daños ante desastres naturales, con el objetivo de salvaguardar la integridad física y el patrimonio de la población civil ante cualquier desastre de esta magnitud.

De acuerdo con la directora de Seguridad y Resguardo, Guadalupe Martínez Bárcenas, de las oficinas y áreas existentes en los tres edificios de la sede legislativa, las personas hicieron 58 segundos en llegar a la explanada, con lo que se cumplió con el protocolo previsto para un sismo, en teoría, de gran magnitud calculado con una intensidad de 8.1 grados en la escala de Richter, con epicentro imaginario en la localidad de El Papayo, Guerrero.

Debido a la contingencia provocada por la Covid-19, sólo el cincuenta por ciento del personal que labora en este recinto legislativo, calculado en más de 350 personas, lo hace de manera presencial.

