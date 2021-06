Anuncian cancelación de actividades en honor a San Juan y la Feria del Taco, en Valle Nacional

-Señaló El Regidor de Turismo que se busca anteponer la salud de los Vallenses y no confiarse de la pandemia, pese a que no se han registrado casos en el municipio

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El Regidor de Turismo en Valle Nacional Raúl Manuel Antonio Antonio, anunció la suspensión de todo tipo de actividades sociales y culturales con motivo a celebrarse por la fiesta del Santo Patrón San Juan Bautista, para el 23 y 24 de Junio.

Dijo que no se pueden violar los acuerdos establecidos en cabildo, ya que en este acuerdo pactado desde el año anterior, establece la suspensión de todas actividades multitudinarias de mayor concentración debido a la pandemia que golpeó fuerte a esta zona en el 2020.

Reconoció que en su momento se tenían contempladas algunas actividades en este festejo, como la “Feria del Taco” algo que sin duda reactivaría la actividad económica de los comercios locales, pues dijo que también se vieron afectados por esta situación de salud.

De esta manera explicó que si la situación se mantiene estable con respecto a que no se registren casos de contagios de covid-19, se estará pensando en realizar la “Feria del Pan” para los primeros días de noviembre, algo que también sería muy productivo para el comercio local con la llegada de visitantes a consumir este producto, por la cual ha sido reconocido en toda la región.

De esta manera pidió la comprensión de la ciudadanía por esta situación ya que dijo, se busca anteponer la salud de los vallenses ante cualquier actividad que ponga en riesgo su salud, pues dijo que no se puede actuar de manera irresponsable poniendo en riesgo a la sociedad, por lo que indicó que se sigue pidiendo a los pobladores a seguir con las medidas preventivas para seguir sanos y salvos, y no ser parte de la estadística en materia de decesos.

