Llama Obispo de Tuxtepec a vivir celebración a San Juan Bautista

Esto será con todas las medidas.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Obispo de la Diócesis de Tuxtepec José Alberto González Juárez, llamó a los ciudadanos a vivir las actividades por la celebración al Santo Patrono San Juan Bautista, pero con todas las medidas.

Estas celebraciones, dijo que es para renovarlos, ya que hay momentos de convivencia, fraternidad, de ayudarnos y sobre todo de sentido comunitario, “con todo el cuidado, los invitamos a integrarse con todos los cuidados”, reiteró.

Destacó además que decidieron hacer estas actividades, ya que por la contingencia durante el año pasado no hubo celebración del santo Patrono.

Recordó que las actividades religiosas consiste en un rosario a las 6 de la tarde, posteriormente a las 7 de la noche la santa misa, y el día 24 de junio serán las mañanitas a las 6 de la mañana, y habrá misa alas 7 de la mañana y la eucarística a las 12 del día.

Además habrá una cabalgata y actividades culturales, y señaló que todas son con las medidas necesarias.

En el marco de este día del padre, también envió un mensaje de paz y felicitación a los padres de familia.

