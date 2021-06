Gobierno Municipal de Tuxtepec convoca al 1er Simulacro Nacional

Con el propósito de probar la eficiencia de los planes de emergencia y fomentar los hábitos de respuesta en caso de riesgo.

Comunicado

El Gobierno Municipal de San Juan Bautista Tuxtepec, que preside el lic. Noé Ramírez Chávez participará en el Primer Simulacro Nacional 2021 a realizarse el próximo lunes 21 de junio a las 11:30 horas.



Es fundamental que la ciudadanía conozca las medidas básicas de preparación y autoprotección antes, durante y después de un desastre o emergencia así como durante su realización, se invita a seguir las recomendaciones para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 como el uso de cubrebocas o careta, utilizar el gel antibacterial para desinfectar tus manos, guardar la sana distancia (1.5 metros entre cada persona), si hay alguna persona enferma, incluye en la mochila sus medicamentos e insumos necesarios.

Registra tu participación en http://www.preparados.gob.mx/simulacronacional2021/

Agradecemos la atención a esta convocatoria y al compromiso por fortalecer la Reducción del Riesgo de Desastres.

