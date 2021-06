Reabren en la Cuenca 5 centros SEGALMEX, son los únicos abiertos en el país

Lo que se busca es seguir captando el grano en esta zona de Oaxaca y Veracruz

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Para poder llegar a la meta, la SEGALMEX decidió reabrir cinco centros en los estados de Oaxaca y Veracruz, y así seguir captando granos en los municipios de estos dos estados.

El jefe de la unidad operativa número 26 del norte de Oaxaca de SEGALMEX, Bernardo Arturo Mortera Virgen, informó que estos centros son 3 de Oaxaca y son el de Jaltepec de Candayoc, Cerro Mojarra en Cotzocón y el de Valle Nacional, en Veracruz los centros de acopio son de Playa Vicente y Ciudad Isla.

Lo que se espera recabar en lo que resta de este mes en tos cinco centros son alrededor de mil 500 toneladas de maíz, mismas que se sumarían a las que ya se han recabado.

En los demás centros que no se van a abrir que son 24, se va a hacer una revisión para saber la calidad del grano y la cantidad del mismo, y así prepararse para que en octubre se reabran para el siguiente ciclo de la cosecha.

La meta que tenían como unidad operativa era de recabar 40 mil toneladas de grano, sin embargo solo se llevan 7 mil toneladas pero esperan que en lo que resta de este mes de junio se capte un poco más.

Cabe destacar que estos cinco centros son los únicos abiertos en el país.

