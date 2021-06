Guardia Nacional rescata 10 loros cabeza roja en estado de hacinamiento en Oaxaca

Mientras se realizaba una inspección de rutina a conductor que no portaba cinturón de seguridad elementos se percataron del traslado de las especies.

De la redacción

Al efectuar operativos de seguridad y vigilancia en Matías Romero, Oaxaca, elementos de la Guardia Nacional aseguraron 10 loros de cabeza roja que estaban hacinados en una caja de plástico localizada en la cajuela de un vehículo, lo que infringe la Ley General de Vida Silvestre.

Sobre el kilómetro 142+200 de la carretera Coatzacoalcos-Salina Cruz, tramo Acayucan-Ventosa, fue interceptada una camioneta pick up que brinda servicio de paquetería local para aplicarle la infracción correspondiente, debido a que su conductor no traía puesto el cinturón de seguridad

Mientras se le explicaba al operador el motivo de su detención momentánea, guardias nacionales escuchaban aleteos y graznidos provenientes de la parte trasera del vehículo; fue así que hallaron diversos paquetes y en una caja de plástico había 10 ejemplares de vida silvestre en notorio grado de hacinamiento y sin la documentación que avale su legal origen y traslado.

Por lo anterior, se le informó al operador que los ejemplares de loro quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República en la entidad para deslindar responsabilidades.

Con acciones a favor de la vida silvestre, la Guardia Nacional fortalece la verificación y vigilancia del cumplimiento de la normatividad ambiental en materia de recursos naturales.

