En lo que va del 2021, CEAVV Tuxtepec ha resguardo a 15 menores

Los menores, han llegado sin ningún familiar y son enviados por alguna dependencia, porque están involucrados en un proceso legal.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Jefa del Centro Especializado de Atención a Víctimas de Violencia (CEAVV) María Teresa de Jesús Ubando Díaz de León dio a conocer que durante este 2015, en el Centro Especializado de Atención a Víctimas de Violencia, en lo que va de este 2021 han resguardado alrededor de 15 menores, quienes han acudido sin ningún familiar.

Explicó que estos niños, fueron llevados al centro por la Fiscalía, o la procuraduría del DIF ya que están en un proceso legal y deben de ser resguardados hasta que se resuelva su problema o cuando se contacte a un familiar para que se haga responsable, ya que los delitos en los que están involucrados son abuso sexual o violencia familiar.

Pero además de estos menores, en lo que va de este año se han resguardado a 4 mujeres, 8 más con sus hijos que suman 19 menores, a quienes se les da la seguridad necesaria y sobre todo la atención psicológica.

Estas mujeres en ocasiones llegan solas, o bien por parte de la fiscalía o por el Instituto Municipal de la Mujer, y es porque de igual forma se está llevando un proceso, por lo tanto una vez que se concluye el proceso, se retiran del lugar.

La responsable del albergue, pidió a los ciudadanos apoyarlos con ropa o artículos que no les hagan falta, así apoyar a las personas que acuden al albergue.

Además, dio a conocer que para ir solventando algunos gastos han decidió recolectar pet, cartón y venderlo, pero también para hacer piñatas; pero además informó que tienen el servicio de psicología y pisco-pedagogía con un costo de 50 pesos, y se les hace un estudio socio-económico para saber si puede pagar o no las consultas.

