Acumula Oaxaca 47 mil 890 casos de COVID-19 y 3 mil 867 defunciones

A partir del 21 de junio dejarán de transmitirse por Cortv las conferencias vespertinas; los domingos se dará un resumen semanal por este mismo medio de comunicación.

Oaxaca de Juárez, Oax., 18 de junio de 2021.- El subdirector General de Innovación y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Héctor Matus Santiago, informó que al corte de este viernes 18 de junio se han notificado 81 mil 605 casos de COVID-19, hay 52 nuevos y 12 defunciones, sumando 47 mil 890 casos confirmados, y 3 mil 867 defunciones, hay 233 casos activos.

En el panorama Jurisdiccional, Valles Centrales lleva un acumulado de 32 mil 340 casos confirmados y mil 908 defunciones, Istmo cuatro mil 288 casos confirmados y 701 decesos, Tuxtepec dos mil 963 casos confirmados y 354 fallecimientos, Costa dos mil 500 casos confirmados y 280 muertes, Mixteca cuatro mil 64 casos confirmados y 403 pérdidas fatales y Sierra mil 735 casos confirmados y 221 defunciones.

Por municipios, los 52 casos nuevos están distribuidos en 26 ayuntamientos, siendo el de Oaxaca de Juárez el que ocupa el primer lugar con nueve casos, seguido de Huajuapan de León con cinco, Salina Cruz cuatro, Santa María Huatulco y Santo Domingo Ingenio tres cada uno, el resto dos y un caso.

Matus Santiago, dijo que de las 3 mil 867 defunciones, dos mil 502 han sido hombres y mil 365 mujeres; el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años con mil 846 defunciones, 50 a 59 con 856, 60 a 64 con 561 respectivamente. Las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial, seguida de diabetes mellitus, obesidad e insuficiencia renal.

En relación a la ocupación hospitalaria, por el número de camas ocupadas la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales tiene 28 camas ocupadas, Istmo 21, Tuxtepec tres, Costa 12, Mixteca tres y Sierra 0; con un total de 379 camas, quedando disponibles 312 y ocupadas 67.

Recordó a la población que en caso de requerir atención médica acudan a los centros de valoración de primer contacto para pacientes en la zona conurbada, como el hospital general de zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Hospital Regional Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Hospital general Dr. Aurelio Valdivieso, el Centro de Salud Urbano 1, el Hospital Móvil y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, y ante cualquier emergencia pueden llamar al 911.

A nombre del secretario de Salud, Juan Carlos Márquez Heine, Matus Santiago informó que a partir del próximo lunes 21 de junio las conferencias vespertinas diarias para informar sobre la evolución de la enfermedad por SARS-CoV-2, que desde hace 14 meses se difunden por la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv), dejarán de transmitirse.

Sin embargo, dijo que a través de los SSO se mantendrá vigente el resumen semanal que seguirá siendo transmitido este mismo medio de comunicación todos los domingos a las 19:00 horas, a través de la señal 9.1 de televisión abierta, asimismo, por medio de las 16 estaciones repetidoras de televisión, la estación “Oaxaqueña Radio” y Global Noticias 96.9 F.M, así como las redes sociales de Facebook y Twitter.

“Este resumen como hasta ahora, contendrá toda la información relacionada con la pandemia. De igual forma mantendremos la difusión diaria a través de diversos canales de comunicación del Panorama Epidemiológico por Enfermedad Respiratoria por COVID-19, informando a través de la página web institucional, entrevistas, twitter, facebook y otros mecanismos con el fin de que la población esté informada sobre el estado de la pandemia en Oaxaca”, puntualizó el funcionario estatal.

Indicó que, aunque en las últimas seis semanas se ha registrado un ligero descenso en el número de contagios, defunciones y ocupación hospitalaria, razón por la cual seguimos en semáforo epidemiológico color verde, el virus de COVID -19 no se ha acabado.

Y por ello, hizo hincapié en señalar que “seguiremos monitoreando, vigilando y atendiendo la crisis sanitaria en todas las modalidades en que se presente, en coordinación con las distintas áreas del sector Salud a nivel municipal, estatal y federal”.

Finalmente, el funcionario dijo que es necesario no bajar la guardia, continuar con las medidas de protección, como son la sana distancia, el uso de cubrebocas, lavado de manos, evitar saludar con la mano y acudir a lugares concurridos o eventos masivos, con el fin de reducir los niveles de ocupación hospitalaria, la incidencia de casos y muertes por el SARS-Cov-2, pues el riesgo de contagio sigue prevalente.

