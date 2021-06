Vecinos de colonia del maestro, exigen a gobierno municipal de Oaxaca retiro de funeraria

-Señalan que cuentan con pruebas de que en viviendas aledañas hay presencia de gusanos y moscas.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Vecinos de la colonia del maestro se manifestaron la mañana de este viernes frente al acceso principal del palacio municipal de Oaxaca de Juárez, para reclamar a la autoridad que no están de acuerdo en que opere una funeraria en ese lugar, ya que los habitantes temen por su salud.

La Presidenta del Comité de Vida Vecinal (COMVIVE) Yaita Cabellero Villa, comentó que los vecinos desde un principio manifestaron su rechazo a que dicha funeraria opere, incluso dijo que tienen imágenes y videos de que en viviendas aledañas a la funeraria han surgido gusanos y moscas verdes.

Indicó que desde el 2020 se opusieron a la instalación de la funeraria, tanto que se negaron a darle el permiso de operar con bajo riesgo, sin embargo denunció que opera de manera clandestina y a puerta cerrada, ya que no cuenta con los permisos necesarios, aunque la empresa espera que el gobierno municipal les otorgue un permiso o autorización.

Finalmente dijo que tendrán una reunión con la Subdirección de agencias y colonias, en caso de que no haya una respuesta favorable a su petición de retirar la funeraria de la colonia del maestro, podrían implementar algunos bloqueos en la zona.

