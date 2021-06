Se registra riña entre habitantes de colonia volcanes y antiguo aeropuerto por bloqueo

-El saldo es de dos personas lesionadas y daños en algunas viviendas,

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Dos personas lesionadas y daños en algunas viviendas por el estallido de cohetones, fue el saldo de una riña que se dio entre habitantes de la colonia volcanes y antiguo aeropuerto, debido al bloque que se puso hace poco más de 24 horas, el incidente se registró alrededor de las once de la mañana de este viernes.

Los habitantes de la colonia volcanes de la agencia de Dolores y de la primera etapa, llegaron al lugar del bloqueo para retirarlo, sin embargo los vecinos de la calle orquídeas no lo permitieron originando así una riña que dejó dos personas lesionadas por golpes y daños en algunas viviendas.

Los vecinos de la colonia volcanes llegaron a retirar el bloqueo, ante la nula respuesta por parte de las autoridades para que se abriera a la circulación en la calle orquídeas, ya que los trabajos se habían concluido, sin embargo no se han colocado las luminarias, por lo que se oponen a que se inaugurara la obra.

Una de las molestias es que debido a con ese bloqueo se afecta el libre tránsito de alrededor de 40 mil personas que viven en la zona norte de la capital oaxaqueña, por ello las autoridades modificaron la ruta del servicio urbano, situación que ha provocado que las calles se estén deteriorando.

Por su parte vecinos de la colonia antiguo aeropuerto denunciaron que fueron los habitantes de la colonia volcanes quienes los agredieron, incluso mencionan que llegaron con palos, finalmente cabe hacer mención que las colonias volcanes y antiguo aeropuerto son colindantes, la primera pertenece a Oaxaca de Juárez y la segunda a Santa Lucía del Camino.

En este conflicto ninguna de las autoridades municipales ha intervenido para buscar una solución al problema, a pesar de que en varias ocasiones lo han denunciado en varias ocasiones.

