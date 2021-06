Se preparan en palacio de gobierno para simulacro nacional del próximo 21 de junio

-Desalojaron a más de 300 trabajadores en un minuto con cincuenta segundos.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- El próximo lunes 21 de junio se llevará a cabo el mega simulacro nacional, por lo que este viernes se hizo un ensayo con el personal que labora en el palacio de gobierno, a efecto de medir tiempos para el desalojo del inmueble ante un sismo de magnitud considerable.

El jefe de operaciones del palacio de gobierno y encargado de la unidad interna de protección civil Tomás Alberto Guzmán Carreño, comentó que el tiempo que tardaron en desalojar el inmueble de de un minuto con cincuenta segundos, tiempo que consideró como bueno, ya que en ese lugar laboran más de 300 personas.

Señaló que este tiempo permitirá preservar la vida del personal cuando se presente un sismo como los que han azotado a la capital oaxaqueña en otros momentos, y es que cabe mencionar que Oaxaca es la entidad en dónde se registra la mayor cantidad de sismos, así lo confirman los reportes que emite el Servicio Sismológico Nacional.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario