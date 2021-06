Por pavimentar en lluvia, ayuntamiento de Tuxtepec demanda al CEA pruebas de compactación

-La queja se trasladó al ámbito estatal ante el reporte y queja de los ciudadanos en redes sociales, ante el tipo de trabajos que se llevaban a cabo.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Autoridades del gobierno municipal de Tuxtepec denunciaron ante la Comisión Estatal del Agua (CEA) a la empresa constructora de la nueva red de agua potable por pavimentar un tramo de calle bajo la lluvia, lo que pone en duda la calidad de la obra.

La noche de este jueves se reportó que a pesar de la llovizna, y luego de intensas lluvias registradas en esta semana, la empresa había ejecutado la pavimentación de los tramos de avenida Jesús Carranza entre Guerrero y Nicolás Bravo.

El director de Agua Potable del ayuntamiento Carlos Camarillo, señaló que se demandó a la CEA una copia de las pruebas de laboratorio sobre la compactación de suelo, así como de la hermeticidad y fraguado del concreto vertido, en el cual debe señalarse que pasaron las pruebas de calidad para garantizar la obra.

Carlos Camarillo apuntó que desconoce el porcentaje de avance de la obra, sin embargo, se tiene proyectado que finalice el mes de diciembre del presente año, ya que así se determinó en el contrato de trabajo con la constructora.

Agregó que los tramos que quedaron abiertos en los cruceros de calles, denominados cruces de conexión, se instalarán válvulas para conectarse a la red principal de agua potable, por lo que aún no pueden ser cerradas.

Así también, dijo que el gobierno local mantiene la vigilancia en los trabajos de la obra y aunque no tienen injerencia directa en la obra, si hay la facultad para señalar y exigir al gobierno del estado y a la Comisión Estatal de Agua, que realice trabajos bajo las normas y términos del contrato ya establecido.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario