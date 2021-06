Policías en estado de ebriedad chocan en Huajuapan de León, PABIC los da de baja

-En un comunicado dieron a conocer que se les iniciaron los procedimientos de responsabilidad, ante la Dirección General de Asuntos Internos de la SSPO

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Tres elementos de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), chocaron al conducir la patrulla marcada con el número 1408 en estado de ebriedad, causando daños materiales, por esta razón fueron detenidos y remitidos a las autoridades correspondientes para fincar y deslindar responsabilidades.

Luego de darse a conocer esta situación que ocurrió en el municipio de Huajuapan de León, la Dirección General de la PABIC informó que estos elementos fueron dados de baja de manera inmediata, ya que no cumplieron con sus responsabilidades como funcionarios públicos que establece la ley.

Asimismo dieron a conocer que se les iniciaron los procedimientos de responsabilidad ante la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO), ya que afirman que no permitirán que ningún integrante de las diferentes áreas y corporaciones transgreda la ley, ya que eso va en contra de las normas y valore de la institución.

En videos que circulan en redes sociales se aprecia que cuando estos elementos iban a ser detenidos, se resistían al arresto, además de que portaban sus armas, finalmente la SSPO pidió una disculpa a los afectados por el incidente y reiteró su compromiso con la seguridad en el Estado de Oaxaca.

