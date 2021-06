Perforado el casco urbano de Tuxtepec; hay 5 nuevos socavones

-La autoridad correspondiente dice que ya se encuentran trabajando en cuatro de ellos.



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.– Las calles del casco urbano de Tuxtepec cada vez presentan mayores daños, pues los hundimientos que después se convierten en socavones no dejan de presentarse.



La dirección de Agua Potable del Ayuntamiento de Tuxtepec, informó que cuentan con el reporte de cinco hundimientos ya abiertos, de los cuales cuatro ya son atendidos.



El director del área, Carlos Camarillo Prieto, dijo que tratan de atenderlos de forma inmediata para que la perforación natural de los mismos socavones no avance a un tamaño mayor y sea una obra más complicada que atender.



Aunque en algunos casos pasan más de una semana para intervenir, por lo que es la ciudadanía la primera en actuar con la advertencia a la misma población sobre un hoyo en el pavimento, colocando ramas, cubetas, palos o llantas.



Entre los nuevos socavones se encuentra el ubicado en la colonia María Luisa y otro en la colonia Lázaro Cárdenas; mientras que los localizados en calle Hidalgo entre Carranza y Roberto Colorado en donde hay dos hundimientos, sobre prolongación 5 de mayo en la colonia Barrio Abajo y el otro ubicado en calle Articulo 123 esquina Sebastián Ortiz, ya trabajan.



Los ciudadanos exponen las situaciones cada vez con más frecuencia en las redes sociales lo que contribuye a la presión social para que las autoridades actúen eficientemente.

