Murat pide declaratoria de emergencia para 20 municipios del Istmo y de la Sierra

-El saldo al momento es de dos personas muertas y al menos mil familias damnificadas.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, informó que solicitó a la Secretaría de Gobernación la declaratoria de emergencia y de desastres para 20 municipios de las regiones del istmo y de la sierra, que han sido los más afectados por las lluvias que se han registrado en los últimos días.

El saldo al momento es de dos personas muertas y al menos mil familias damnificadas, las mayores afectaciones se presentaron en Juchitán de Zaragoza , Tehuantepec, El Espinal, Ciudad Ixtepec, Asunción Ixtaltepec, Matías Romero y Salina Cruz en la región del istmo de Tehuantepec, en esa zona las lluvias provocaron el incremento del nivel de ríos y arroyos.

En el municipio de Guevea de Humboldt se presentaron daños en varios tramos carreteros, así como deslizamiento de laderas, derrumbes y caídas de rocas, situación que provocó que varias localidades quedaran incomunicadas, por todos estos daños se implementó el plan DN-III-E para auxiliara la población damnificada.

Se habilitaron cinco refugios temporales, en dónde se instalaron alrededor de 120 familias que sus viviendas resultaron afectadas por las lluvias, en lo que se refiere a la región de la sierra, también se reportaron daños en varios tramos carreteros, a esos lugares ya se envió maquinaria pesada para la remoción de escombros.

Las dos personas que fallecieron fue debido a que durante una tormenta eléctrica que se registró el pasado lunes 14 de junio en el municipio de San Nicolás Yaxe, se refugiaron debajo de un árbol, lugar en el que cayó un rayo, provocando que ambos perdieran la vida de manera inmediata, estas personas eran padre e hijo reportaron las autoridades.

