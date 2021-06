En esta semana, van 15 casos nuevos de covid en Tuxtepec

-Actualmente se tienen 9 casos activos en el municipio

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – En lo que va esta semana se ha visto un repunte en los casos de covid-19 en el municipio de Tuxtepec, y prueba de esto es que los Servicios de Salud de Oaxaca han reportado 15 casos nuevos.

En el reporte que emiten de manera diaria, dieron a conocer que el pasado lunes se confirmaron 5 casos nuevos, y se tenían 8 casos activos. El martes se contabilizaron 2 casos nuevos y 8 activos.

Y en el corte de este jueves se sumaron 8 casos nuevos, y son ya 9 activos, lo que suman 15 casos en estos 4 días de la semana.

Actualmente suman en Tuxtepec 2, 295 casos positivos de covid, y en la región son ya 2, 960 casos, la mayoría en Tuxtepec.

Cabe hacer mención que en días pasados personal de la Jurisdicción Sanitaria, informó que esperaban un repunte en los casos de covid, debido a que ya había concluido el proceso electoral.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario