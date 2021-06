Congreso pedirá informe sobre la deuda de 3.5 mmdp a Secretario de Finanzas

-Pedirán que titular de la SEFIN, comparezca ante el congreso para que rinda un informe detallado sobre la deuda pública de Oaxaca.

Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- El Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la legislatura local Fredie Delfín Avendaño, dio a conocer que solicitarán que comparezca el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, para que informe al poder legislativo en qué y cómo se están aplicando los 3 mil 500 millones de pesos que se aprobaron en 2019.

Señaló que esto se hará aún cuando existe una comisión para el seguimiento de la deuda pública y que la información está publicada en el portal oficial del Congreso del Estado, indicó que dicha comisión ha realizado recorridos en dónde se están aplicando los recursos que aprobó la legislatura local.

Delfín Avendaño comentó que existen quejas de que al parecer no se están aplicando los recursos como se habían programado, aunque aclaró que hasta el momento no han denuncias por escrito, por ello pidió a quienes conozcan de alguna anomalía, que acudan a las instancias correspondientes a poner su denuncia y se hagan las investigaciones correspondientes.

Entre lo que le pedirán al titular de la Secretaría de Finanzas que informe, es con relación a cuántas licitaciones se han hecho, cuánto recurso se está aplicando en obras, cuáles y en dónde se están ejecutando dichas obras, qué empresa está realizando los trabajos y si éstas son oaxaqueñas.

