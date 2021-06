Atiende el Gobierno Municipal de Tuxtepec, necesidades de campos y diversos espacios deportivos

-Prevaleció respaldo a deportistas así como acciones de mantenimiento desde inicio de la pandemia.

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- La Jefatura de Deportes dio mantenimiento a diversos campos rurales y urbanos empleados para la práctica de diversas disciplinas, mismos que ya se encuentran limpios y en buenas condiciones luego de que han permanecido sin uso normal durante más de un año a consecuencia la emergencia sanitaria que provocó el SARS-CoV-2; atendiendo a las instrucciones del Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez se da seguimiento a las medidas sanitarias así como a la atención debida a los espacios donde niños, jóvenes y adultos puedan realizar actividades a favor de su salud y espíritu competitivo.

De forma constante personal del Gobierno Municipal de Tuxtepec sigue realizando actividades en áreas destinadas para el deporte, ello de manera independiente a los cambios del semáforo epidemiológico debido a la importancia de que estos puntos permanezcan limpios y seguros; estas acciones buscan que una vez que se retomen de manera normal las actividades deportivas las familias encuentren lugares listos para cumplir con su propósito.

Se detalló que la Unidad Deportiva Municipal, por ejemplo, continúa operando de 6 a 10 de la mañana y de 6 de la tarde a 10 de la noche exclusivamente para el uso de la pista de atletismo y cancha de tenis y para ingresar es necesario cumplir los protocolos sanitarios como el uso de cubrebocas, de igual manera se apoyó a deportistas de las comunidades de Camalotal y Fuente Villa y Sebastopol con tareas como la rehabilitación de las canchas de basquetbol, volibol y la limpieza y rehabilitación del campo de fútbol.

La Jefatura de Deportes informó que por indicaciones del Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez se ha dado acompañamiento a deportistas para que Tuxtepec sea representado en otros estados, tal es el caso de la selección de Taekwondo que participó en el Open México de Taekwondo 2021 en Cancún y donde el tuxtepecano William de Jesús Arroyo conquistó 2 medallas de oro, así mismo el boxeador Imer Playas quien acudirá a la etapa nacional de los Juegos Nacionales CONADE 2021 en Guadalajara y a integrantes de una Liga Infantil que participan un torneo en la ciudad de Cosamaloapan, Veracruz.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario