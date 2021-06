SEP alarga ciclo escolar 2021-2022 y suspende periodo vacacional

La Secretaría de Educación Pública informó que se alargó el calendario y el ciclo escolar 2021-2022 para nivel básico está contemplado para iniciar el 30 de agosto del 2021 y concluir el 28 de julio de 2022, con lo cual queda establecido que se suprime el periodo vacacional.

El ciclo escolar 2021-2022 iniciará con un periodo de valoración diagnóstica.

Posterior a ello y hasta la primera evaluación del ciclo escolar, se realizará un periodo extraordinario de recuperación, con objeto de abatir rezagos e insuficiencias en el aprendizaje correspondiente al grado anterior.

«El docente o el titular del grupo podrán determinar la ampliación de este periodo mediante el establecimiento de un Plan de Atención para aquellos educandos que así lo requieran o lo soliciten», puntualizó el acuerdo.

Esto, con la intención de continuar en el cumplimiento de los planes y programas de estudio de educación básica, normal y demás para la formación de maestros de educación básica aplicables a toda la República, «al igual que aquellos planes y programas de estudio de los tipos medio superior y superior que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, a excepción del Instituto Politécnico Nacional, así como aquellos particulares con autorización y/o reconocimiento de validez oficial de estudios, en beneficio de los educandos», dice el acuerdo.

Se prevé que del 16 al 20 de agosto de este año se lleve a cabo un taller intensivo de capacitación docente, el cual podrá ser presencial o a distancia, y conforme al semáforo epidemiológico en color verde.

La Secretaría plantea que el Consejo Técnico Escolar sesione del 23 al 27 de agosto, y analice la aplicación del Acuerdo 26/12/20 por el que se establecen las orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación del aprendizaje para la educación preescolar, primaria y secundaria en el periodo covid-19 para el ciclo escolar 2020-2021, y revisar si los educandos inscritos pudieron ser evaluados.

Agregó que previo al arranque del próximo ciclo escolar, en aquellos casos donde se establezca la modalidad presencial de acuerdo al semáforo epidemiológico, se realizará el proceso de regularización para estudiantes de nivel secundaria, cuyas evaluaciones deberán estar a más tardar el 29 de agosto.

En el caso de educación primaria, habrá un periodo de valoración general de conocimientos bajo las mismas condiciones, según el acuerdo de la SEP, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) y el Sistema de Manifestación de Impacto Regulatorio (SIMIR).

