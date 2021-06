Regresan alumnos a talleres presenciales en la Casa de la Cultura de Tuxtepec

-De las 3 clases que tienen a la semana, solo 1 es de manera presencial.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En este mes de Junio, los estudiantes de los diversos talleres que se imparten en la Casa de la Cultura de Tuxtepec, Víctor Bravo Ahuja, regresaron a clases presenciales, aunque solo acuden una vez a la semana.

La directora de la institución Marie Clare Chávez, dijo que la clausura de los cursos será en los primeros días del mes de julio, por lo que decidieron que los alumnos acudan una vez a la semana a sus cursos, y los otros dos días seguirán con sus clases en línea.

Explicó que son 9 los talleres que actualmente se imparten y suman más de 200 estudiantes en total, la cantidad de alumnos que van por clases depende del taller, ya que lo buscan es que haya poco contacto entre éstos.

Agregó que en algunas clases hay grupos de 3 y otros de 5, ya que el maestro da de 3 a 5 clases por día, para que todos los alumnos puedan tomar su clase presencial y con esto prepararse para la clausura, que será por 3 días, con la finalidad de que haya poco público.

En lo que respecta a los cursos de verano, están analizando la opción de que sean presenciales, pero será más adelante que den a conocer la modalidad y cuáles serían los curso que van a impartir durante este verano.

