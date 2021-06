Reconoce Fiscal de Oaxaca ineficiencia para resolver feminicidios

-Peimbert Calvo dijo que actualmente están en el proceso de revisión de los casos



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- El Fiscal General del Estado de Oaxaca Arturo Peimbert Calvo reconoció que ha habido ineficiencia para resolver los casos de feminicidios que se han presentado en la entidad, dijo que se deben hacer cambios de forma y de fondo para poder dar solución a los familiares de las víctimas.



Agregó que uno de sus compromisos al asumir el cargo fue el de darle prioridad a estos casos, en ese sentido indicó que actualmente están en el proceso de revisión de los casos y que es por esta falta de eficiencia en la Fiscalía que no se han podido resolver los asuntos pendientes, lo cual ha molestado a los familiares de las víctimas.



Asimismo el Fiscal dijo desconocer los motivos por los cuales se encuentra estancado el caso de María Elena Ríos, la joven saxofonista que fue atacada con ácido en septiembre de 2019, aún cuando ya han algunas personas detenidas que están presuntamente involucradas en este delito.



Finalmente cabe hacer mención que de acuerdo a cifras dadas a conocer por el Grupo de Estudios sobre la mujer (GESMujer), en el sexenio de Alejandro Murat se tienen contabilizados 530 asesinatos de mujeres, situación que colocará a esta administración como la más violenta hacia las mujeres.

