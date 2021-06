Proceso electoral en San Pablo Villa de Mitla estuvo marcado por la corrupción: Ex candidato del PAN

-Denunció que se extraviaron 105 boletas, que usaron para “embarazar” urnas, así como compra y coacción del voto.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- El ex candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de San Pablo Villa de Mitla Luis Armando Olivera López, denunció que hubo diversas anomalías en el conteo de los votos, además denunció que hubo compra y coacción de votos por medio de entrega de despensas, mismas que dijo hicieron las autoridades municipales, por ello señala que el proceso electoral estuvo marcada por la corrupción.

Incluso mencionó que la campaña fue fraudulenta, atípica, que nunca se había vivido algo similar en este municipio de la región de los valles centrales, señaló que hubo amenazas e intimidaciones, también afirmó que se extraviaron 105 boletas electorales, así como actos anticipados de campaña.

Estas 105 boletas se usaron para “embarazar” las urnas el día de la elección, por todo esto el ex abanderado panista mencionó que se interpusieron las denuncias correspondientes ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) y de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE).

Por todo esto pide a las autoridades que agilicen las investigaciones, ya que además de todo esto atentaron contra la vida de dos personas, delito que refirió no debe quedar impune, en ese sentido solicitó al Fiscal General del Estado de Oaxaca Arturo Peimbert Calvo, que se castigue a los responsables.

Cabe recordar que el pasado 7 de junio, un día después de la elección, el candidato del PRI-PRD Esaú López Quero afirmó en conferencia de prensa, que es el ganador de la contienda y que será el próximo presidente municipal, aún cuando la diferencia es de 17 votos sobre el candidato del PAN-PANAL.

