María Sabina es el tercer libro que prepara Sabino Pérez para presentarlo de manera oficial

-Dijo que este proyecto que constará de un tiraje de mil unidades y se basa en 9 cuentos ambientado en esta ciudad.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- El Presidente de la asociación artístico cultural Flamenco, Sabino Pérez Ramírez, informó que esta previo a presentar su tercer libro que tiene por título “María Sabina” que si bien, está basado en cuentos ambientados en Tuxtepec.

A pesar de que no se ha presentado de manera oficial debido a la falta de las actividades culturales, señaló el también escritor, que este nuevo proyecto ya se está distribuyendo en todo el país, además de centro y Sudamérica, por lo que agradeció la respuesta de los lectores y dijo que se plantea un primer tiraje de mil unidades para abastecer la demanda, sin embargo reconoció que el proceso va lento, ya que se esta formando de manera artesanal para el gusto de los que aman la lectura.

Así mismo, Sabino Pérez lamentó que hoy en día no se les de el reconocimiento a los escritores locales o foráneos que a pesar de sus reconocimientos internacionales, en este municipio poco les dan el valor a los impulsores de la lectura y a la misma cultura, teniendo como claro ejemplo la desaparición del grupo de teatro que ya se había formado dentro de la casa de la cultura de Tuxtepec.

De esta manera, espera que se le pueda dar mayor difusión a este nuevo proyecto y dando a conocer parte de lo que es la esencia de Tuxtepec a través de los 9 cuentos que tendrá este libro y donde también se le involucra a las autoridades y a la misma sociedad civil.

