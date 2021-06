Impulsa Gobierno del Estado desarrollo agroindustrial de Oaxaca

-En la Costa fortalece Sedapa comercialización y producción de mango y papaya

-La entidad es primer lugar nacional en producción de papaya

Comunicado

Reyes Mantecón, Oax. 17 de junio de 2021.- Con una inversión superior a los 4 millones de pesos, el gobierno de Alejandro Murat impulsa el desarrollo agroindustrial del estado al fortalecer la comercialización y producción de mango y papaya en la región de la Costa.

Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa), Gabriel Cué Navarro, durante una gira de trabajo por la Costa oaxaqueña donde constató la labor de las empresas “Papayas y frutas de Oaxaca, SPR de RL” y la “Empacadora de mango Palo Verde SPR de RL”.

Ambas empresas, explicó Cué Navarro, recibieron financiamiento e incentivos económicos a través del Programa de Impulso a Proyectos del sector Agroalimentario (PIPA) para el equipamiento y mejora en la producción de mango y papaya.

Recordó que Oaxaca es uno de los principales productores de papaya y a nivel nacional ocupa primer lugar en el cultivo de ésta fruta con una cosecha de 323 mil 614 toneladas el año pasado, mientras que en la producción de mango se ubica en quinto lugar.

El Secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura detalló que en Rio Verde Jamiltepec, la empresa Papayas y frutas de Oaxaca obtuvo financiamiento para instalar tres equipos de bombeo con planta solar para el riego de 15 hectáreas de papaya maradol, lo que permitirá una mejor producción y cosecha de ésta fruta.

Mientras que la Empacadora de mano Palo Verde SPR de RL, logró adquirir una seleccionadora con clasificadora electrónica, volteadora de cajas y lavadora de cajas con chorro de agua a alta presión, caudal y agua caliente. Ambos proyectos apuntó, lograron un financiamiento total por 4 millones 415 mil 204.36 pesos.

Con estas acciones, indicó el titular de la Sedapa, el gobierno que preside Alejandro Murat, fortalece la producción de alimentos y promueve el potencial agroindustrial de la entidad oaxaqueña.

Comentarios

