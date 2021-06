Comparecen aspirantes a titular de Comisión Estatal, de Búsqueda de Personas Desaparecidas

-El o la titular se elegirá el próximo martes, en el arranque del periodo extraordinario de sesiones del Congreso del Estado.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Este jueves comparecieron ante la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia del Congreso del Estado las personas que aspiran a ocupar la titularidad de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la terna enviada por el Gobernador estaba comprendida por un hombre y dos mujeres.

La terna estaba integrada por Alejandra Cruz Miguel, quien es licenciada en derecho y ciencias sociales por la UABJO, cuenta con una maestría en derecho procesal penal acusatorio adversarial también por la UABJO, se ha desempeñado como secretaria ministerial de la Procuraduría General del Estado de Oaxaca (FGEO), agente del ministro público en la Fiscalía Especializada en delitos de alto impacto.

Por su parte Edilberta Cruz Regino cuenta con un título de cirujano dentista por la UABJO, tiene un diplomado en odontología legal y su práctica forense, cuenta con una maestría en criminalística, se ha desempeñado como perito oficial en odontología forense en la fosa del panteón de la colonia Pedro Amaro de Jojutla, Morelos y como perito en odontología forense en la Fiscalía General del Estado de Morelos.

La terna la completó Osvaldo Arturo Mijangos Ricárdez, es licenciado en psicología por la UNAM, se ha desempeñado como Psicólogo de la Unidad de Atención a Personas no Localizadas, Jefe del departamento de psicología del centro de atención integral en Oaxaca de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y actualmente es perito psicólogo de la dirección de periciales del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca.

Los tres aspirantes comparecieron ante las Diputadas Elisa Zepeda Lagunas, Magaly López Domínguez, Karina Espino Carmona, Lilia Mendoza y el Diputado Noe Doroteo Castillejos, quienes expusieron sus motivos y defendieron sus aspiraciones, la comisión emitirá un dictamen el cual presentará ante el pleno del Congreso, ahí se votará para elegir a la persona que estará al frente de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

La decisión podría darse el próximo martes 22 de junio, en la sesión extraordinaria a la que han sido convocados los 42 legisladores y legisladoras, cabe mencionar que en noviembre de 2019 se aprobó la creación de dicha comisión, sin embargo por omisión del Gobernador fue hasta año y medio después que envió la terna de aspirantes, la creación de esta comisión de búsqueda fue propuesta de la legisladora Karina Espino.

