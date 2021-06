Ayuntamiento de Tuxtepec se suma a Simulacro Nacional 2021

-Necesario fomentar en la población hábitos de respuesta ante una situación de emergencia como un sismo.

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Con el propósito de probar la eficiencia de los planes de emergencia para fomentar los hábitos de respuesta al identificar qué hacer y cómo actuar en caso de sismo, el Gobierno Municipal de Tuxtepec que preside Noé Ramírez Chávez participará en el Primer Simulacro Nacional 2021 a realizarse el próximo lunes 21 de junio a las 11:30 horas.

El Jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil, Giovanni Aquino Colón, señaló que para este simulacro se convoca a toda la población a participar en la evacuación de inmuebles para que hagan trabajo de equipo; de esta manera podrá participar familias, comités vecinales, grupos voluntarios y organizaciones de la sociedad civil, empresas, dependencias federales, estatales, municipales y comercios de esta ciudad de Tuxtepec.

Respecto a este ejercicio que originalmente se realizaría en el mes de mayo se reprogramó para no interferir en la agenda del Plan Nacional de Vacunación, dijo que su importancia reviste en la forma en que genera una cultura de la autoprotección en la ciudadanía; Giovanni Aquino Colón agregó que el simulacro se realizará en el Palacio Municipal el lunes 21 de Junio a las 11:30 horas en que en tiempo récord servidores públicos y empleados deberán llevar a cabo el protocolo de evacuación de las oficinas gubernamentales.

Aseveró que es fundamental que la ciudadanía conozca las medidas básicas de preparación y autoprotección antes, durante y después de un desastre o emergencia así como durante su realización, seguir las recomendaciones para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 como el uso de cubrebocas o careta, utilizar el gel antibacterial para desinfectar tus manos, guardar la sana distancia (1.5 metros entre cada persona), si hay alguna persona enferma, incluye en la mochila sus medicamentos e insumos necesarios.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario