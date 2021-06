Atiende CAO tramos carreteros afectados por lluvias

-Las mayores afectaciones se concentran en las regiones de la Costa y Sierra Sur, en donde se han reportado derrumbes y deslaves en caminos.

-En el Papaloapan e Istmo, se han reportado desbordamiento de ríos, lo que ha provocado inundaciones en algunos tramos carreteros

Comunicado

Reyes Mantecón, Oax. 17 de junio del 2021.- El Gobierno del Estado, a través de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), atiende y monitorea las afectaciones al sector carretero por la presencia de lluvias severas ocurridas por por la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico ubicada al suroeste de las costas de la entidad.

El director general del organismo, David Mayrén Carrasco, informó que las mayores afectaciones se concentran en las regiones de la Costa y Sierra Sur, en donde se han reportado derrumbes y deslaves en caminos; por lo que respecta a las regiones del Papaloapan e Istmo, se han reportado desbordamiento de ríos, lo que ha provocado inundaciones en algunos tramos carreteros.

En la región de la Costa, se movilizó maquinaria para el retiro de derrumbes y deslaves registrados en los tramos de Sola de Vega – Puerto Escondido; Pluma Hidalgo – Copalita, así como las afectaciones registradas en caminos municipales de San Mateo Piñas.

Mientras que en la región de la Sierra Sur, las afectaciones en los caminos se concentran en el tramo que va de San Francisco Ozolotepec a San Juan Ozolotepec, del kilómetro 0+000 al kilómetro 2+800; así como el camino que conduce de San Francisco Ozolotepec a San José Ozolotepec.

Así mismo se están coordinando acciones entre las residencias regionales y las autoridades municipales para atender las afectaciones en el municipio de San Juan Lalana, región del Papaloapan.

El Director de CAO señaló que en la región de la Sierra Norte, hasta el momento solo se han reportado derrumbes, deslaves y caída de piedras sobre la superficie de rodamiento en el camino que conecta a Tramo Maravillas y Talea de Castro, esto en el municipio de Villa Talea de Castro, en donde la autoridad municipal realizó el retiro del material terreo.

“Estamos trabajando coordinadamente con el Centro SCT, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Autoridades Municipales para atender los deslaves y derrumbes presentados en la red de caminos y carreteras”, finalizó.

