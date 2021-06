64 legislatura apuesta a nuevo esquema de combate a la corrupción

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 17 de junio de 2021.- El Congreso del Estado de Oaxaca celebró la conformación del Comité de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, el cual representa un nuevo esquema de trabajo en la materia.

Al realizar la entrega de los nombramientos a las personas integrantes de este organismo ciudadano, el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado Fredie Delfín Avendaño, expuso que el nuevo Comité representa un paso más en la construcción de la transparencia y honestidad en el trabajo en materia anticorrupción.

Resaltó la necesidad de que Oaxaca esté encaminado en un proceso de transformación por personas con principios y valores. En este sentido, afirmó que el Parlamento Local legisla de la mano del Presidente de la República, para erradicar la corrupción que ha prevalecido por años.

El congresista Horacio Sosa, dijo que las personas designadas en este cargo tienen la gran responsabilidad de hacer cumplir la ley y evitar cualquier intromisión partidista o del Gobierno del Estado.

El legislador César Morales Niño, recordó la obligación y responsabilidad que tiene el organismo para nombrar a las personas que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana. También, de generar políticas públicas encaminadas al interés y necesidad de la ciudadanía oaxaqueña en este nuevo esquema del combate a la corrupción.

Los y las ciudadanas que integran dicho comité son: Luz Alejandra Hernández Rojas, Leticia Castellanos Martínez, Fermín Rodrigo Arroyo, Abigail Castellanos García, María Soledad Santiago Carrasco, Hugo Hipólito Lazo, Erick Gómez Ramírez, Juan Carlos Chávez Martínez y Cecilia Liliana Calderón Gómez.

Comentarios

