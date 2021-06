Sin registro de afectaciones en Valle Nacional, ante paso de depresión tropical

-Pide el edil a los Vallenses mantenerse alerta ante las lluvias en la sierra Juárez, que ocasionaría subir el nivel del rio

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El Presidente de Valle Nacional Rey Magaña García, informó que a pesar de que la depresión tropical siga establecida en la región, hasta el momento en su municipio no ha causado estragos, sin embargo pidió a la ciudadanía a mantenerse alerta por cualquier situación de emergencia.

Según los informes recibidos, dijo que hasta el momento el nivel del rio sigue siendo estable, sin embargo señaló que existe preocupación por las lluvias en la sierra Juárez que vendría a cambiar las condiciones de la afluente, por lo que mencionó que se esta monitoreando ante cualquier siniestro que pudiera ocasionar si persisten las lluvias.

Por otro lado reconoció la inconformidad de la ciudadanía por el estancamiento de charcos en las calles, a lo que explicó que ahora que se terminó el proceso político también terminó la veda electoral y por lo tanto iniciara la segunda etapa de la obra de drenaje pluvial, para darle solución a este problema que se viene arrastrando desde hace décadas.

De esta manera pidio paciencia a los vecinos de la calle Reforma que son los más afectados durante estas temporada, sin embargo aseguró que este proyecto tiene que quedar en este año, pues enfatizó que es un compromiso con el pueblo que se tiene que cumplir.

De esta manera Magaña García dijo que seguirá trabajando hasta el último día de su administración y añadió, que hasta el momento han iniciado alrededor de 40 obras en las comunidades en lo que va de este ejercicio, así también como los trabajos de infraestructura en la cabecera municipal como la pavimentación de sus calles y el reinicio de la obra del drenaje pluvial en la colonia centro, un proyecto de gran impacto tan esperado para los Vallenses.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario