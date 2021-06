¡Regresa He-Man! Netflix estrena el tráiler

-Se estrenará el próximo 23 de julio en exclusiva por Netflix.

La clásica caricatura de los 80s, He-Man y los Amos del Universo, regresa con una continuación llamada ‘Masters of the Universe: Revelations’, de la cual se presentó el tráiler oficial este jueves.

Este primer avance lleno de acción y nostalgia fue publicado en las redes oficiales de Netflix, que además anunció que será el 23 de julio cuando la serie llegue a la plataforma.

“Este tráiler lo tiene todo: peleas, poder, un toque ochentero, colores brillantes y, por supuesto, a Mark Hamill en la voz de Skeletor”, publicó el servicio de streaming.

“Con la producción ejecutiva de Kevin Smith y todo el poder de Grayskull, llega esta historia épica que retoma los sucesos de la serie de los ochenta”, complementó el servicio de streaming a través de su canal oficial de YouTube.

La saga cuenta la historia del mito del príncipe Adam, hijo del gobernante de Eternia, quien se convierte en He-Man gracias a la Espada del Poder. Sin embargo, Kevin Smith contó para EW que se tratará en esta ocasión de tramas mucho más complejas. “No es simplemente como si estos dos tipos hayan estado tratando de golpearse durante décadas. Tenemos la oportunidad de contar historias de abuso (…), de aislamiento, dolor. Usamos estas personajes desde que han existido, y la mayoría de la gente los considera juguetes o figuras de acción, para contar historias increíblemente humanas”, contó el encargado de la serie.

Con información de Ya!FM

